Se va a México: cuál es la estrella que perderá River este mes

Un futbolista involucrado en polémicas situaciones con el entrenador Martín Demichelis se va del Millonario y será compañero de un ex Boca.

La falta de minutos en el fútbol son uno de los problemas más graves por lo que pueden pasar los jugadores que buscan ser titulares en cada oportunidad y, si es posible, completar los 90 minutos. Cuando esto no sucede, los jugadores en su mayoría terminan pidiendo su salida para emigrar a otra institución donde logren su objetivo.

Una situación similar a la relatada es la de Héctor David Martínez , futbolista de River que no es considerado por el entrenador Martín Demichelis por una cuestión meramente futbolística y tan solo jugó 182 minutos en cinco partidos. En más de una oportunidad el futbolista dio muestras de que su deseo es jugar al fútbol, pero en el Millonario no pareciera encajar en la química que pretende Micho para el equipo y se le terminó la paciencia: su deseo es irse del elenco de Núñez.

Es por eso que River está acelerando el proceso para liberar ese lugar en el plantel y terminar de tener un contrato que no se considerado por el entrenador en ningún partido. En este contexto, donde la estabilidad del jugador en el plantel y el amor con los hinchas se está acabando, el millonario alcanzó un acuerdo de palabra para que el defensor juegue en Pumas UNAM de México , donde será compañero del ex Boca Eduardo Salvio.

David Martinez.jpg Martínez en medio de la polémica de River

Con su salida sentenciada, Martínez se va tras haber jugado 77 partidos donde convirtió dos goles, tres asistencias y consiguió levantar seis títulos locales: Supercopa Argentina 2019, Liga Profesional 2021, Trofeo de Campeones 2021, Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2023.

Una relación conflictiva: El exabrupto de su hermano con Demichelis

Todo comenzó con un mensaje provocador de Lucas Martínez en Instagram: "En Alemania te están esperando", en referencia a una posible salida de Demichelis. Junto al posteo, Lucas compartió una foto con Marcelo Gallardo, exentrenador de River, lo que no hizo más que avivar las especulaciones y críticas hacia el actual DT. Aunque Lucas eliminó rápidamente la publicación, las capturas de pantalla se viralizaron de inmediato.

David Martinez 1.jpg

El pedido de disculpas de Martínez para Demichelis

Ante el revuelo, David Martínez no tardó en ofrecer disculpas públicas. "Quiero ofrecer mis disculpas sinceras por una publicación surgida de mi entorno en el día de ayer. Esas expresiones claramente no coinciden con mi forma de pensar ni de proceder en el día a día, ni tampoco con los principios que intentamos transmitir en nuestro club", afirmó el defensor en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Además, pidió que "sepan disculpar" a su hermano y subrayó que también está arrepentido.

El mensaje de disculpas de Martínez llega en un momento crítico para River Plate, que viene de una racha de malos resultados y enfrenta el descontento de los hinchas. El entrenador Martín Demichelis, consciente de la situación, ha mantenido una postura firme. "Sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez, mi adolescencia y mi madurez como jugador y entrenador. Me paro enfrente del grupo sin problemas, me siento orgulloso de ser el entrenador de River y así lo seré hasta el último día", declaró el DT, descartando cualquier intención de renunciar.