⁠Se viralizaron polémicas fotos del pasado con Boca que Morena Beltrán quisiera evitar

Hace tiempo su hermana Lola lo confirmó en una trnasmisión en vivo: "Te gustaba Boca. Eras fan, pero no eras hiper fan de Boca. Yo creo que a los 13, 14 años fue cuando ya empezaste", dijo. Sumado a esto, la cuenta oficial de la agrupación le envió un saludo de cumpleaños en 2018.

Leandro Paredes lanzó una dura autocrítica tras su primer partido en Boca

Leandro Paredes volvió a Boca después de 11 años y ya le dejó en claro a los hinchas del club que le dará un salto de calidad que cuesta encontrar en un equipo deslucido que no puede convencer al hincha. El mediocampista jugó tan solo 25 minutos que lo metieron entre las figuras del partido y fueron determinante para que el equipo pueda empatar en La Bombonera.

Tras su re debut el mediocampista campeón del mundo se mostró contento pero lanzó una autocrítica: "La verdad me siento mejor de lo que esperaba después de unas largas vacaciones, de entrenar poco con el plantel, me senti muy bien, cómodo. Ojalá pueda seguir mejorando para dar una mano".

"Esperé mucho tiempo este día, pasaron 11 años, feliz de volver, feliz de volver a jugar con esta camiseta en esta cancha, lamentablemente no pudimos obtener el resultado que queríamos, pero esto recién empieza, tenemos mucho que mejorar", agregó Paredes en su relato.

Para cerrar dijo sobre sus sensaciones: "Uno no se da cuenta lo que esta viviendo, trato de disfrutar mucho, me dan mucho cariño, volver a Boca para mi es espectacular, sentí también el cariño de colegas de Unión que me han deseado suerte y me dijeron gracias por todo, son cosas raras que me pasan pero ojalá pueda disfrutarlo",