Sebastián Báez avanzó de ronda en el US Open

Sebastián Báez consiguió su primer triunfo en el US Open.

Luego de la eliminación de Diego Schwartzman , Sebastián Báez logró clasificarse a la segunda ronda del US Open : es la primera vez en su carrera que consigue avanzar a esta instancia. El oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires, venció a Borna Coric por 7-5, 7-5 y 6-1 .

Sebita supo ser superior durante todo el encuentro, que duró dos horas y 37 minutos, y a su rival se lo pudo ver visiblemente cansado. La fatiga llevó al europeo a cometer un total de 54 errores no forzados. Según Báez, su juventud fue lo que lo ayudó a recuperarse más rápido que su contrincante luego del último enfrentamiento.

“Pasó factura la semifinal que tuvimos hace pocos días. Yo soy un poco más chico que él y eso me ayudó en la recuperación. Lo vi más agotado y eso me dio más ganas de correr, me ayudó para conseguir los quiebres”, explicó el cuatro veces ganador de títulos ATP.

En cuanto a la superioridad que se volvió evidente en el court, admitió: “Sabía cómo jugaba y en los momentos importantes hizo lo que yo creía que iba a hacer. En los momentos que más tenso estuve, Sebastián -Gutiérrez, su entrenador- supo ayudarme para que esté tranquilo”.

El tenista, que debutó profesionalmente en 2018, lleva una racha de once victorias consecutivas, con dos conquistas de títulos incluidas: en el abierto de Winston-Salem y de de Kitzbühel. Aquellos trofeos conseguidos lo apuntalaron a ascender estratosféricamente en el ránking.

winston-salem-2023-baez-campeon.jpg El argentino se llevó el trofeo en Winston-Salem.

Ahora, Báez buscará consolidar su momento en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde se enfrentará mañana al brasileño Felipe Meligeni Alves. Con vistas a su próximo desafío, aseguró: “Estamos los dos en segunda vuelta, él hizo méritos, pasó la qualy y está acá. Lo conozco mucho y sé que va a ser un partido peleado. No me siento favorito. Primero me voy a recuperar y después pensaré cómo jugarle”.

Cómo les fue a los demás argentinos en el US Open

Los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo debutaron el lunes, ambos con victoria, y también accedieron a la siguiente fase de la competición. El Peque, Pedro Cachín y Facundo Díaz Acosta ya quedaron oficialmente eliminados del torneo.

Por otra parte, aún aguardan por su primera presentación Tomás Etcheverry, Guido Pella y Nadia Podoroska, que disputarán sus encuentros esta noche.