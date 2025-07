Sebastián Battaglia contó cómo fue echado de Boca y se comparó con Demichelis

El exdefensor del Bayern Munich fue ovacionado en su último partido como DT del Millo, antes del regreso de Marcelo Gallardo al cargo luego de un año y medio de ausencia.

“Fue real, me citaron en una estación de servicio. No tengo por qué esconderlo. Me dolió. Ahora vos me decís: ¿te hubiese gustado irte como se fue Demichelis o de la manera en la que nos tocó ir a nosotros? Uno termina siendo saludado por todo el estadio, y a nosotros nos sacaron como si fuésemos los malos de la película. Yo volvía del entrenamiento en Ezeiza, y ahí recibo un llamado donde me dicen que nos encontrábamos en la estación de servicio. Me la veía venir, pero me parece que las formas pueden ser otras”, cerró Battaglia.