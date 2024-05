La durísima declaración de Battaglia a 20 meses de haber sido despedido de Boca

"Yo no me fui del club, a mí me sacaron. Ya pasó su tiempo, sino parece que soy una novia despechada. Se dio de esa manera y se tomó la decisión de cortar con el proceso", expresó Battaglia en una entrevista con ESPN, señalando directamente a Juan Román Riquelme y su equipo.

Sebastián Battaglia habló sobre Riquelme

Durante su gestión en Boca, Battaglia logró ciertos éxitos, como la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Profesional 2022. Sin embargo, la falta de identidad y audacia de su equipo, sumada a la eliminación en la Libertadores, precipitaron su salida. Su ciclo duró menos de un año, con una efectividad del 62% en 55 partidos.

"La figura de Román es muy fuerte en la Institución y es un ídolo, ha dado muchas alegrías. Siempre había charlas de fútbol, donde uno puede coincidir o no, pero después termina decidiendo el entrenador", indicó, sugiriendo desacuerdos tácticos con Riquelme.

Battaglia defendió su enfoque como entrenador, rechazando que la falta de experiencia fuera el problema. "Mi pensamiento no lo voy a cambiar y lo voy a discutir. Nadie tiene la verdad: el entrenador de mayor experiencia no te va a asegurar ganar ni el de menor experiencia, que viene de Reserva, te va a asegurar ganar", enfatizó.

Bataglia 1.jpg Sebastián Battaglia

El palito de Battaglia contra Jorge Amor Ameal

Además, resaltó la necesidad de un entorno alineado para el éxito: "Hay un camino en el que hay que estar alineados y tener la tranquilidad para poder trabajar y coincidir para conseguir los logros que la institución busca. Cuando hay cortocircuitos es más fácil que las cosas salgan mal”.

Otro punto de conflicto fue con Jorge Amor Ameal, entonces presidente del club. Battaglia lamentó la falta de diálogo y comprensión sobre su rol: "Nunca hablé de fútbol con Ameal. No sé qué hace ahí. Una vez declaró que me recordaba como que era un buen jugador. La verdad no volví a hablar ni lo volví a llamar, pero no me pareció correcta esa declaración, creo que fue una falta de respeto".

Finalmente, sobre su salida de Boca y las declaraciones pidiendo refuerzos, Battaglia reflexionó: "Las declaraciones pidiendo refuerzos era la realidad, después se pueden agarrar de algo cómo para aprovechar el momento y hacer que uno sea echado en ese momento, pero fue la realidad".