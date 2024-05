Chicho Serna adelantó qué hará Boca con Nicolás Valentini sino renueva su contrato

Al ser consultado acerca de la continuidad del defensor Valentini, últimamente citado a la Selección Nacional y hoy 'colgado' por no negociar su contrato, Serna dijo que "se hizo una negociación y no se pudo llegar a un acuerdo. Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros, como consejo, tenemos la función de cuidar al club. Son negociaciones donde uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas".

Boca aceptó las condiciones del jugador y le ofreció extender el contrato hasta diciembre de 2028, en igualdad de condiciones, por ejemplo, con el mediocampista Cristian Medina, pero Valentini le comunicó al club que no firmaría en esos términos. Por esa razón, el Consejo de Fútbol le comunicó al entrenador Diego Martínez que el defensor no sería tenido en cuenta para los próximos partidos.

valentini.jpg Nicolás Valentini no será tenido en cuenta hasta regularizar su situación con Boca.

"Ahora está en un stand by. No se puede ir en junio porque él tiene contrato con nosotros hasta diciembre. Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones", completó el Chicho.

El ex entrenador de arqueros de Boca disparó y contó cómo es su vida tras su "despido"

El reconocido entrenador de arqueros, Fernando Gayoso, marcó su legado en Boca, donde se convirtió en una figura clave gracias a su trabajo en la definición por penales. En la presentación de su libro "Desde los 12 pasos" en la Feria del Libro de Buenos Aires, Gayoso reflejó su impacto en el mundo del fútbol y compartió sus reflexiones tras haber sido removido de su cargo en la Primera del club.

Aunque ya no es el entrenador de arqueros de Boca desde enero debido a cambios en el cuerpo técnico por la llegada de Diego Martínez, Gayoso sigue influyendo en las divisiones juveniles del club. "Sigo en contacto con Chiquito Romero, con Javi García. Nos vemos a diario. Con el nuevo grupo de trabajo, todo está 10 puntos", aseguró. A pesar de esta relación cordial, aclaró que no trabaja en conjunto con el equipo de Martínez, dedicándose únicamente a las categorías inferiores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1787964320300539963?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1787964320300539963%7Ctwgr%5Eac10625e511c4ed6a08365700acbe2abf98b2755%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fel-ex-entrenador-arqueros-boca-disparo-y-conto-como-es-su-vida-su-despido-n1112062&partner=&hide_thread=false "LO TOMO COMO UNAS VACACIONES NECESARIAS"



Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros del plantel profesional de Boca, habló con Olé en el stand de Libro Fútbol de la Feria del Libro durante la presentación de su libro "Desde los 12 pasos"



@gonzalosuli pic.twitter.com/ThPyDyKdzC — Diario Olé (@DiarioOle) May 7, 2024

Su influencia en Boca fue tal que logró ayudar a los arqueros a ser decisivos en tandas de penales, como Agustín Rossi y Chiquito Romero. Bajo su guía, Boca disputó 16 tandas de penales en competencias nacionales e internacionales, ganando 12 y perdiendo solo cuatro.

Este historial impresionante culminó con una derrota en semifinales de la Copa de la Liga ante Estudiantes, la primera tras su salida del cargo, un hecho que él describe con pesar: "Me dio mucha pena, porque se cortó una racha de cinco definiciones. Me parecía que estaba en condiciones de poder hacerlo".