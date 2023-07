Sebastián Villa le mandó una carta documento a Boca para rescindir su contrato

Sebastián Villa envió este viernes, a través de sus abogados, una carta documento a Boca en la que plantea que no se presentará a entrenar y reclama la rescisión de su contrato, que vence en diciembre del año que viene. Según allegados a la dirigencia, el delantero intimó al club y exige volver a entrenarse con el plantel profesional y ser convocado a los partidos del primer equipo, ya que en caso contrario se considerará jugador libre.

Éste es un capítulo más de una serie de desencuentros entre la dirigencia y el jugador colombiano de 27 años, desde que fue condenado por la Justicia en junio pasado a dos años y medio de prisión -fallo que no está firme y fue apelado por su defensa- por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.

sebastian villa condena violencia genero Villa intimó a Boca para que le permita entrenar con el plantel.

En Boca consideran que no están en falta con Villa porque cumplen con los dos requisitos básicos: le pagan el sueldo al día y le dan todos los elementos necesarios para entrenarse. Y afirman que la decisión de no tenerlo en cuenta para los partidos es del entrenador Jorge Almirón y que ningún jugador puede considerarse libre por no ser convocado por un DT.

Aunque, según fuentes cercanas al director técnico, el propio Almirón le aclaró a Villa que él no lo tiene en cuenta por indicación del Consejo de Fútbol del club.

En estos días, y cuando Boca estaba en búsqueda de liberar un cupo de extranjeros, el club le propuso a Villa alargar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. De extenderse esta situación, y si el futbolista insiste con no entrenarse, es posible que el Departamento de Legales de la institución tome la determinación de demandarlo ante la FIFA por “incumplimiento”.