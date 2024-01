Sorpresa: Mascherano convocó al Diablito Echeverri para la sub 23

El Diablito cumplió 18 años el 2 de enero , fue la gran figura y capitán de la selección sub 17 en el Mundial disputado en Indonesia en noviembre del año pasado. Su actuación estelar fue contra Brasil en cuartos de final, donde anotó los tres goles del equipo de Diego Placente.

La convocatoria resulta sorpresiva porque Echeverri no formó parte del proceso de Mascherano en ningún momento y no juega en el mismo puesto que De La Vega. Además, hubo otros futbolistas de posiciones similares al jugador de Lanús que estuvieron entrenando con la selección sub 23 hasta la semana pasada.

Si bien Echeverri muestra grandes condiciones con apenas 4 partidos en primera y pronto jugará en Europa, la citación es intempestiva y se da en el medio de la pretemporada que asomaba necesaria para el pibe que todavía se está formando físicamente.

River ya cedió a dos futbolistas en la misma situación: Pablo César Solari ya forma parte del plantel argentino y Sebastián Boselli está con la selección de Uruguay para disputar el mismo certamen.

El Preolímpico es clasificatorio para los Juegos de París que se disputarán entre julio y agosto.