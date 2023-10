Sorpresa en Racing: el jugador que estuvo ausente en la convocatoria

Fernando Gago presentó la renuncia en Racing luego de la última derrota en el clásico de Avellaneda frente a Independiente . Aún sin nuevo entrenador, la dupla de la reserva que se hará cargo, conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla decidió no convocar a Agustín Almendra para el próximo partido.

El equipo de Avellaneda recibirá a Platense por la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional , en un partido correspondiente a la Zona B del certamen. Al anunciar la convocatoria para el duelo que se disputará el domingo, desde las 18.45 , sorprendió que no esté el nombre del ex Boca .

Almendra no tiene ninguna lesión y durante toda la semana se entrenó con normalidad , lo que hablaría de una decisión puramente futbolística, o disciplinaria, de la dupla técnica que asumió en la Academia. El volante había sido uno de los jugadores que Gago que pidió específicamente como refuerzo, y bajo su conducción sumó varios minutos con la camiseta celeste y blanca.

“Pintita” y Agustín habían sido compañeros en el Xeneize, equipo del cual el jugador se marchó en circunstancias polémicas, luego de tener una discusión con el entrenador Sebastián Battaglia. En aquella ocasión, la dirigencia del club de la Ribera, en acuerdo con el cuerpo técnico, decidió separarlo del plantel.

Si bien tras la salida de Battaglia el consejo de fútbol le ofreció volver a entrenarse, Almendra declinó la oferta y decidió que se marcharía libre una vez que finalice su contrato. Así fue como llegó a Racing, club del cual es hincha desde pequeño.

A pesar de su indudable calidad futbolística, Agustín Almendra atravesó varios problemas personales fuera del campo de juego que complicaron su carrera. Con su futuro en duda, ya que no hubo una explicación oficial sobre las causas de su exclusión, el volante de 23 años jugó un total de 10 partidos en el club, donde no convirtió goles pero cedió dos asistencias.

Racing no encuentra director técnico

Mientras la dupla Grazzini – Videla dirigirán el próximo encuentro, la Academia intentó reaccionar rápido y encontrar un nuevo entrenador tras la salida de Gago. Sin embargo, la tarea no fue fácil. De los cuatro apuntados en un principio, todos rechazaron el ofrecimiento. Guillermo Barros Schelotto, el favorito de la dirigencia, agradeció pero quiere descansar hasta diciembre.

Matías Biscay, ex ayudante de campo de River junto a Marcelo Gallardo, fue sondeado y dijo que no. El propio “Muñeco”, que aún no tiene equipo, también fue tentado pero declinó la oferta.

El último en rechazar, si bien se había hecho hasta un ofrecimiento formal, fue Hernán Crespo. De esta forma, son pocos los candidatos que siguen en pie, siendo Gustavo Alfaro uno de ellos.