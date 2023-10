Superclásico: los reveladores audios del VAR y las polémicas del Boca-River

El Superclásico fue para River , que le ganó a Boca 2 a 0 en La Bombonera. Los dirigidos por Martín Demichelis se impusieron con justicia en el duelo de la fecha 7 de la Copa de la Liga y continúan en puestos de clasificación de la zona A. De todas formas, el partido no estuvo ausente de polémicas y se dieron varias acciones muy discutidas que incidieron en el resultado.

Sin embargo, no fue eso lo que Boca protestó. Es que en el comienzo de la jugada, Paulo Díaz anticipa a Marcelo Weigandt en la mitad de la cancha con un salto tremendo. El lateral del local quedó tirado pidiendo infracción y ya no pudo levantarse en esa transición.

La repetición de la jugada demuestra que hay un impacto del brazo izquierdo de Díaz sobre Weigandt y que tranquilamente puede interpretarse como infracción. Sin embargo, esa acción puntual solo puede tener la intervención del árbitro Andrés Merlos, ya que el VAR tiene potestad de hacerlo en caso de tratarse de una infracción para expulsar o si el equipo que tiene la pelota no la pierde en el camino al gol.

Como hubo un momento del ataque en el que River perdió el balón y fue Boca el que no pudo rechazar del fondo, se considera que la jugada empezó de nuevo.

Es decir: si Merlos no sanciona la falta de Paulo Díaz sobre Weigandt, el VAR no puede hacer nada y el gol tiene que ser cobrado. Por la protesta, el árbitro le pidió a Marcos Rojo (que no formó parte de la convocatoria) que saliera de la zona del túnel.

Embed CAMBIO EN LA FASE DE ATAQUE: la AFA publicó los audios del VAR de la conversación entre Merlos y Paletta en la convalidación del gol de Rondón en el Superclásico de La Bombonera por la #CopaDeLaLiga.



@LigaAFA pic.twitter.com/aYgYslhX3J — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2023

Ya en el complemento, el juez de línea cobró posición adelantada de Edinson Cavani cuando promediaba el primer tiempo. La acción fue muy fina y el VAR intervino para trazar líneas, mientras desde el banco de Boca le indicaban a los jugadores que el uruguayo estaba habilitado. Sin embargo, luego de unos minutos, Paletta indicó desde Ezeiza que Cavani estaba fuera de juego y confirmó la sanción inicial del equipo arbitral en campo.