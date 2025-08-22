Deportes La Mañana Rosario Central Susto en la autopista: el futbolista Kevin Gutiérrez, de Rosario Central, chocó contra un camión

Ocurrió este viernes, a pocas horas del clásico con Newells, en medio de un embotellamiento en la autopista.







El juvenil de Rosario Central sufrió un fuerte accidente en la autopista

El futbolista Kevin Facundo Gutiérrez, de Rosario Central, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del peaje de General Lagos. El choque, que se produjo en la mañana del 22 de agosto, generó conmoción en el mundo del fútbol y en su club.

El siniestro ocurrió mientras se dirigía a un entrenamiento en el predio de Arroyo Seco y, según las primeras informaciones, el incidente se originó a causa de un embotellamiento vehicular provocado por otros dos accidentes previos en la misma autopista. La rápida asistencia de sus compañeros de equipo, que también se dirigían a la práctica, fue clave para su inmediata atención.

accidente juvenil rosario central Tras el impacto, el volante canalla sufrió un traumatismo de cráneo y un golpe en un miembro superior. Fue trasladado de urgencia al Sanatorio Mapaci para una evaluación más exhaustiva y, a pesar de la magnitud del siniestro, el club emitió un comunicado oficial en el que informó que el jugador se encontraba en buen estado general.