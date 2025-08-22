Susto en la autopista: el futbolista Kevin Gutiérrez, de Rosario Central, chocó contra un camión
Ocurrió este viernes, a pocas horas del clásico con Newells, en medio de un embotellamiento en la autopista.
El futbolista Kevin Facundo Gutiérrez, de Rosario Central, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del peaje de General Lagos. El choque, que se produjo en la mañana del 22 de agosto, generó conmoción en el mundo del fútbol y en su club.
El siniestro ocurrió mientras se dirigía a un entrenamiento en el predio de Arroyo Seco y, según las primeras informaciones, el incidente se originó a causa de un embotellamiento vehicular provocado por otros dos accidentes previos en la misma autopista. La rápida asistencia de sus compañeros de equipo, que también se dirigían a la práctica, fue clave para su inmediata atención.
Tras el impacto, el volante canalla sufrió un traumatismo de cráneo y un golpe en un miembro superior. Fue trasladado de urgencia al Sanatorio Mapaci para una evaluación más exhaustiva y, a pesar de la magnitud del siniestro, el club emitió un comunicado oficial en el que informó que el jugador se encontraba en buen estado general.
El hecho de que varios de sus compañeros, como Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, presenciaran el accidente y lo asistieran inmediatamente, demostró la solidaridad y la unión que existe en el plantel.
Te puede interesar...
Leé más
La fuerte revelación de la pareja de Rodrigo Rey sobre la barbarie en el estadio de Independiente
Independiente fue sancionado pero podría jugar igual en su cancha: los detalles
"Me dio absolutamente todo": Un histórico de River se despidió del club con una emotiva carta
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario