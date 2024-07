¡Terrible! La razón por la que los días de González Pirez en River están contados

Este último domingo hubo un incidente que no pasó desapercibido para los hinchas de River Plate . En el partido contra Sarmiento, que culminó con una victoria por 1-0 gracias a un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono, el defensor Leandro González Pirez se convirtió en el centro de la polémica por un gesto que generó malestar entre los simpatizantes presentes en la tribuna Sívori.

Che yo veo a González Pírez gritar un gol con fuerza, pasión, y desahogo. No veo falta de respeto. Era una jornada muy emocional para todos. No creo que todo sea noticia pic.twitter.com/OksZ5CHhXh

Los comentarios no tardaron en viralizarse, y aunque algunos aseguraron que hubo insultos hacia el jugador, los videos que circulan en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter) no confirman esta versión. Lo que sí es cierto es que los gestos existieron y provocaron un malestar generalizado. Este incidente recuerda al reciente caso de Esequiel Barco, quien también tuvo un enfrentamiento con la hinchada tras un gol ante Central Córdoba, donde su gesto de "sigan hablando" no cayó bien y eventualmente fue transferido al Spartak Moscú.

Gonzalez Pirez 1.jpg González Pirez peleado con los hinchas de River

Qué pasó con Ezequiel Barco cuando le hizo gestos a los hinchas de River

A pesar de las disculpas de Barco en su momento, en las que explicó que se trató de "un desahogo personal" por su situación en el club, su gesto no fue bien recibido y eventualmente terminó partiendo hacia Rusia. Ahora, se plantea la pregunta de cómo terminará la historia de González Pirez en River, especialmente con el regreso de Marcelo Gallardo, el entrenador que lo trajo de vuelta al club.

Con un rendimiento irregular y siendo titular por primera vez en el semestre, la salida de Demichelis podría abrirle dos caminos: convencer al "Muñeco" de que puede ser un pilar en la defensa junto a Paulo Díaz, o quedar relegado si el técnico opta por otro jugador o busca reforzar esa posición.