Teté Coustarot reveló cómo está hoy Roberto Giordano

Teté Coustarot también expresó su aprecio por Giordano y los momentos compartidos a lo largo de su amistad. "Es una persona a la que quiero muchísimo. Conmigo ha sido tan excepcional, me he divertido tanto. Hacer esos desfiles durante tanto tiempo fue maravilloso. Era totalmente creativo. Su cabeza iba más rápido que su palabra. Siempre armaba situaciones," afirmó la conductora.

Teté Coustarot y Roberto Giordano 1.jpg

Cuando se le preguntó si consideraba que el mundo del espectáculo había sido injusto con Roberto Giordano, Teté Coustarot optó por no opinar sobre el tema y enfatizó que siempre mantuvieron una relación amigable. "Roberto no quiso aparecer nunca más. Es tan fuerte todo. Fue una persona que la considero como un intuitivo impresionante. Él armaba la noche de Punta del Este y Pinamar, no hubo alguien que pudiera seguir con ese trabajo después de él”, concluyó Teté Coustarot.