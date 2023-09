Se filtró un polémico detalle de una pelea retro entre Pampita y Dolores Barreiro

La conductora no fue bien recibida cuando quiso entrar en el mundo de la moda.

La narración continúa con Giordano como conductor del desfile, llamando a Dolores Barreiro, quien, aparentemente, no respondía al llamado. En ese momento, Pampita tomó la iniciativa y le dijo a Dolores: "Seguís vos", generando una mirada desafiante por parte de Barreiro, quien parecía insinuar con su gesto que haría lo que quisiera.

Según el relato de Giuliano, quien estuvo investigando este incidente, Dolores Barreiro avanzó por la pasarela, pero en lugar de regresar para realizar el cierre habitual, optó por dirigirse directamente al camarín, dejando a todos atónitos.

Pampita y Dolores Barreiro 2.jpg

Este enfrentamiento en las pasarelas no pasó desapercibido en su momento y todavía resuena en la memoria colectiva de la moda argentina. Sin embargo, a pesar de las tensiones iniciales, la industria de la moda siguió avanzando, y muchas modelos, como Alejandra Maglietti, reconocen la importancia de Pampita en su evolución. En un lindo gesto, Maglietti expresó en La Jaula de la Moda: "Hay un camino que le debemos a Pampita por lejos, si no hubiera existido una Pampita, no hubiera venido todo lo vino después".