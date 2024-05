Tevez, duro los hinchas de Independiente: "A los tres partidos los putean"

Una de las frases de Tevez que más ruido hizo se dio en la respuesta acerca de Tomás Parmo, la última aparición de inferiores sobre quien existen muchas expectativas. "River y Boca tiene otra estructura para bancar a los pibes. Si Parmo no entra con el pie derecho, al tercer partido ya lo están puteando porque el hincha de Independiente es así", afirmó el entrenador y agregó: “Los chicos no pueden tener la mochila de salvar el club por errores del pasado. Hay que encontrar un balance y prefiero que me insulten a mí antes que quemar a un pibe que no está listo para jugar en Primera”.

Ese concepto le valió al técnico un sinfín de críticas en las redes sociales y cada vez es más resistido.

Este tipo es dañino para el club.

“Si decimos ser el Rey de Copas también tenemos que demostrarlo en el día a día. Tener buena infraestructura, vestuarios, gimnasios y herramientas que permitan que los jugadores estén de la mejor manera. Desde ahí se empieza a crecer y a ser un club grande”, insistió Tevez.

Cabe recordar que cuando fue elegido para el cargo, hubo hinchas que intentaron impedir su llegada con diferentes movidas presenciales y virtuales. Los últimos resultados revivieron la hostilidad de los fanáticos del Rojo para con Carlitos, históricamente identificado con Boca y quien no tenía antecedentes importantes como DT, ya que solo había dirigido a Rosario Central sin logros relevantes.

Además, Tevez insistió con la difícil situación que atravesaba Independiente cuando él arribó con su cuerpo técnico. “Me doy el permiso de equivocarme porque no tengo 20 años de experiencia como entrenador. Soy muy exigente, pero no me pongo la presión de salir campeón ya. Estoy creciendo junto con Independiente, construyendo sobre un pantano que nos dejaron”, afirmó.

Este sábado, a partir de las 17:30, Independiente será local de Talleres de Córdoba, mismo rival contra el que se despidió en el torneo pasado.