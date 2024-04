Tevez, enojado con todos en Independiente: "No es fácil"

Carlos Tevez , entrenador de Independiente, destacó la actuación de sus jugadores tras el empate 1-1 contra Atlético Tucumán en el estadio Libertadores de América. A pesar de no obtener el resultado esperado, Tevez resaltó la actitud de su equipo y enfatizó que siguen con posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

"Orgulloso de mis jugadores. Hoy no se dio como toda la gente de Independiente ni nosotros queríamos. Pero estoy orgulloso porque como equipo fuimos siempre para adelante. Mientras haya matemáticamente chances, estamos vivos, peleamos hasta el final", expresó Tevez en su conferencia de prensa. Además, remarcó la importancia de las formas en el juego.

Tevez 1.jpg Carlos Tevez

El entrenador también se refirió a los insultos de los hinchas hacia el equipo y la dirigencia: "Entiendo el fastidio de la gente. Estoy orgulloso de mis jugadores porque no es fácil competir en Argentina. Entonces, me parece que siempre miro eso. Vamos a pelear hasta el final, de eso no tengo dudas".