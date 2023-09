Tevez piensa un cambio en Independiente para enfrentar a Gimnasia

En este caso, equipo que gana no repite. Al menos no el sistema táctico. El Apache busca desarmar la línea de cinco defensores para agregar un mediocampista y que su equipo se pare más adelante en el campo de juego. Damián Pérez, que jugó de lateral izquierdo, ahora podría ser interno .

En cuanto a nombres, también hay una duda. En la mitad de la cancha, el ex Boca deberá decidirse entre Sergio Ortíz y Lucas González . Como ya había aclarado en su presentación, el equipo variará según el rival. Con Gimnasia, el flamante entrenador del Rojo sabe que no la tendrá fácil.

La opinión de Tevez sobre su rival

“Gimnasia será un partido duro desde el primer minuto, Independiente no gana hace mucho allá y es otra final que tenemos que jugar. No tengo el equipo todavía. Hay que seguir luchando, acá si perdés un partido es una crisis y si ganas sos el mejor, debemos encontrar un equilibrio", expresó Tevez.

De todas formas, aunque deba variar en función de su rival, la idea de juego está clara y así lo hizo saber: "No podemos mirar primero al rival sin tener en claro a lo que jugamos nosotros. Me baso en que mi equipo presione bien, gane confianza y después mire a los rivales. Yo digo siempre la verdad, voy de frente con el jugador porque a mí me gustaba la sinceridad cuando estaba del lado de ellos".

El historial avala lo señalado por Carlitos. En 171 partidos, Gimnasia ganó 60, Independiente se impuso en 65 e igualaron en 46 ocasiones. El duelo tiene un agregado, ya que en esta ocasión se enfrentan mientras ambos están comprometidos en el fondo de la tabla.

Por el momento, Arsenal está último con 25 puntos, aunque como ya desciende por promedios el que se iría mediante la tabla general es Huracán (28). Vélez y Gimnasia tienen 30, mientras que Independiente y Colón están encima de ellos con 31.

Probables formaciones

Gimnasia: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Rodrigo Gallo; Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis; Alexis Steimbach, Eric Ramírez, Benjamín Domínguez; Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Javier Báez, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Sergio Ortiz o Lucas González, Iván Marcone, Damián Pérez; Federico Mancuello; Alexis Canelo y Matías Giménez. DT: Carlos Tevez.

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.