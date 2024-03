Tevez y la cruda descripción de cómo es dirigir a Independiente

Cuando arribó al club, la situación deportiva era alarmante, luego de la salida de Leandro Stilitano y con el descenso acechando. Además de mantener la categoría con varias fechas de anticipación el año pasado, hoy es uno de los líderes de su zona en la Copa de la Liga, sin tener un plantel que esté entre los más caros del fútbol nacional.

Sobre el mercado de pases, el DT del Rojo señaló: "No sabíamos qué presupuesto teníamos, por eso presentamos diferentes opciones. Les dije: 'Traigan lo que podamos'. Yo me acoplé al club. Desde que agarramos fuimos, junto a River y Racing, creo que los que más puntos sacamos. Entiendo al hincha de Independiente, pero estamos construyendo, no hay que volverse loco. Queremos ser campeones y clasificar a las copas. Sabemos que nos tenemos que hacer cargo de esta ilusión que le damos a la gente".

En esa línea, continuó explicando que : "Hoy estoy en un club grande como Independiente en el que hay que tomar decisiones y yo no tengo ni un año de experiencia. Les digo a los muchachos que tenemos una estabilidad y vamos construyendo. A veces jugamos mejor que otras, pero vamos mejorando. Somos el 16° equipo en cuanto al valor del plantel. En el fútbol argentino si ganás un partido sos (Josep) Guardiola y si al siguiente perdés no sabés nada. Hay que mantener una línea de manejo".

Tevez siempre fue mirado de reojo por el estabishment por haber salido de un barrio carenciado como Fuerte Apache y el entorno en el cual creció, como le ocurre a muchos chicos de su mismo origen social. De todas formas, después se fue codeando con algunos poderosos como Mauricio Macri y Daniel Angelici, los dirigentes de Boca con los que mejor se ha llevado e incluso ha tenido negocios en común.

"Toda mi carrera duró la pregunta de si era mediapunta o nueve. Yo creo que mediapunta. Y creo que ahora va a durar si hice el curso de entrenador o no, que claro que lo hice, sino no podría dirigir. También me persigue ser el negrito que salió del barrio y que no puede lograr lo que hizo como jugador, pero lo tomo con naturalidad", cerró.

El duro momento cuando murió su papá y el retiro del fútbol

“En 2020 mi viejo entra en una enfermedad donde primero le agarra COVID y después le detectan el cáncer en la garganta. Desde ahí todo fue muy cuesta arriba para mí. Se hizo muy pesado tener a mi viejo internado y jugar los partidos en ese año. Mi viejo estaba en estado vegetativo y yo tenía que salir a jugar siendo capitán, poniendo la cara. Empecé a no encontrarle significado a jugar a la pelota. Cuando fallece mi viejo dije: ‘¿Para qué más?’. Ya no podía más. No le encontraba un sentido a mi carrera, a seguir yendo a entrenar, a levantarme temprano para seguir jugando al fútbol. Ahí decidí no seguir. A veces me pasaba que metía un gol o estaba jugando bien y en el entretiempo me largaba a llorar. Me tenía que secar los ojos y salir al segundo tiempo como si nada pasara. Solo mis compañeros y la familia saben lo que pasé ese año”.