Tevez y las bombas contra Toviggino y Dóvalo en la conferencia de prensa

"No voy a cambiar mi versión. Los que me conocen saben que siempre lo que veo lo digo. Sigo mirando todas las jugadas y sigo insistiendo en que nos perjudicaron" , añadió.

"El sistema a veces es injusto. Se habló más del árbitro que del partido y eso es lo que no queremos. Nosotros después tenemos que dar explicaciones y estos tipos no. Después se quejan de que reciben amenazas y nosotros también. Y los muchachos, si no ganan, no cobran, la familia la pasa mal. Acá los reglamentos no están claros, siempre hay un gris", continuó en sintonía.

Embed "NO VOY A CAMBIAR MI VERSIÓN"



Carlos Tevez, DT de Independiente, se refirió al partido frente a Barracas Central.#PelotaParada pic.twitter.com/nsdY6ZqvZ3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

Además, habló sobre el escandaloso cruce con Pablo Toviggino, dirigente de AFA, a través de X (Twitter). "Lo de Toviggino es personal. Lo arreglamos en Twitter o donde quiera. Y que Pablo (Dóvalo) vaya a la Justicia. ¿Qué me importa? Lo arreglamos donde él quiera. No le debo nada a nadie. Estoy tranquilo", dijo el Apache.

En ese sentido, consultado por posibles represalias, aclaró que "si lo que que digo perjudica al club, tengo que dar un paso al costado".

Por otro lado, habló del clásico ante River, que se disputará el próximo sábado en el estadio Libertadores de América: "Contra River vamos a defender este escudo. Les pido a los hinchas que sigan con este entusiasmo. Vamos a hacer todo lo posible para darles alegrías".

Embed "SI LO QUE DIGO PERJUDICA AL CLUB, TENGO QUE DAR UN PASO AL COSTADO". Carlos Tevez habló en conferencia de prensa y se refirió a lo sucedido en el partido ante Barracas Central y afirmó: "sigo insistiendo, nos robaron". pic.twitter.com/Q1POIL1Yc4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2024

Por su parte, mucho más tibio, Grindetti intentó poner paños fríos a la situación. Nunca utilizó la palabra "robo" como Tevez y eligió hablar del momento futbolístico de Independiente, que está puntero en la zona A. "Claramente Independiente fue perjudicado ayer. Estas son vallas que te pone la vida y hay que afrontarlas. Vamos a trabajar hasta nuestro máximo alcance para que estas cosas no ocurran", dijo el presidente del Rojo.

“Vamos a hacer todo lo que institucionalmente corresponda para defender a Independiente, con la vehemencia del caso. Nos da tranquilidad la situación de fortaleza que nos dan el cuerpo técnico y los jugadores", agregó.