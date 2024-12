Thiago Almada en la mira de un equipo de Europa, ¿cambia de club en el 2025?

Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, atraviesa un momento de esplendor en su carrera tras coronarse campeón de la Copa Libertadores con Botafogo. Su destacada actuación en el torneo más importante de Sudamérica no solo lo consolidó como uno de los mejores jugadores del continente, sino que también lo puso en el radar de grandes clubes europeos.

En diálogo con Pelota Dividida, Almada reflexionó sobre su crecimiento profesional: "Soy el mismo de siempre. No voy a cambiar porque haya ganado trofeos, me gusta que me traten como uno más". Estas palabras reflejan la humildad de un jugador que sigue enfocado en superarse.