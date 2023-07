Tigre no pudo con Libertad de Paraguay y se terminó su ilusión copera

El gol del triunfo de los paraguayos fue convertido por el ex defensor de Independiente y Defensa y Justicia, el argentino Alexander Barboza , a los 24 minutos del primer tiempo. Desde entonces, Tigre fue en busca del empate y trató de conseguirlo aunque equivocó mayormente los métodos, ya que trató de llevarse puesto a su rival que, con oficio y la ventaja de estar dos goles arriba, no pasó grandes sobresaltos en la fría noche bonaerense.

De hecho, la visita también supo ser rápido en sus contraataques e inquietó cada vez que la pelota pasaba por los pies del ex San Lorenzo, Héctor “Tito” Villalba, y Lorenzo Melgarejo, ex Racing, quienes asistían al eterno internacional paraguayo, Oscar “Tacuara” Cardozo (ex Newell's). A punto tal que Gonzalo Marinelli, el arquero del equipo argentino, tuvo trabajo a partir de acciones estos futbolistas.

Y en una de estas jugadas llegó el gol, a la salida de un córner, con un muy buen centro de Villalba que conectó de cabeza Barboza ganándole a tres defensores rivales. El 1-0 hizo cuesta arriba los sueños de Tigre que estuvo más cerca de perder por algún otro gol que de dar vuelta el resultado e ir a los penales.

En octavos de final de la Sudamericana, Libertad se enfrentará contra Fortaleza de Brasil y habrá duelo de directores técnicos argentinos: Daniel Garnero vs Juan Pablo Vojvoda.