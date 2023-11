Tigre salió de la zona de descenso y estalló la polémica con los árbitros

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1719480929637335129&partner=&hide_thread=false NO VALE EL GOL DEL TOMBA: Barrea aparecía por el segundo palo pero tras la revisión del VAR, Echenique decidió no convalidar el tanto de Godoy Cruz por falta previa de Allende. ¿Qué te parece?



Los inconvenientes no quedaron allí. Luego de superar el primer cuarto de la segunda etapa, cuando el Tomba ya caía por 1 a 0, Roberto Fernández ingresó al área y Agustín Cardozo se lo llevó puesto. A Echenique no le pareció falta, y al VAR tampoco.

No hay argumento para no cobrar penal. El jugador de Godoy Cruz llega antes y encima Cardozo lo cruza igual. Es un penal claro que no le dieron a Godoy Cruz.

Hubo mucho enojo en Godoy Cruz

Además de los ademanes continuos en el banco de suplentes, una vez finalizado el partido los protagonistas del conjunto mendocino no se quedaron en silencio. El entrenador, Daniel Oldrá, intentó ser mesurado.

"No voy a decir nada, ustedes lo vieron. No hace falta que diga anda. No me gusta hablar. Recién termina el partido, hay que analizar. Creo que no fue nada. Ustedes lo están viendo, lo ven de afuera más fácil que nosotros, que estamos dentro de la cancha con las pulsaciones mil por mil. Todos lo vieron, queda ahí. Es la realidad. No hace falta que diga nada, ni me corresponde", declaró.

El DT no fue el único. El capitán del equipo, el Ruso Rodríguez, apeló a sus redes sociales para quejarse: "Sin palabras, una vergüenza", publicó en sus historias. Es la segunda vez en el año que Godoy Cruz tiene inconvenientes con los árbitros, luego de otra polémica que llevó a los jugadores a publicar un comunicado tras un duelo ante Banfield.