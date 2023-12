"Toca despedirme": Boca sufre su primera baja de cara al 2024

Embed - Diego pulpo Gonzalez on Instagram: "Toca despedirme como jugador del club más grande. Fueron 3 años vistiendo y representando estos colores, en los cuales siempre traté de ser lo más profesional dentro y fuera de la cancha. Me voy feliz por haber sido parte del mundo Boca, fue un sueño hecho realidad. Quiero agradecerle a los dirigentes que confiaron en mí, a cada cuerpo técnico, utileros, médicos, gente de cocina, seguridad y limpieza. Gracias a cada uno de los compañeros que tuve durante todos estos años, me llevo grandes momentos compartidos. Sobre todo gracias a todos los hinchas de Boca por el aguante, cariño y respeto desde el primer día en el que llegué al Club, son inmensos. Siempre estarán en mi corazón. ¡Gracias! @bocajrsoficial"

