Tragedia en Brasil: murió un hincha de Lanús antes del partido con Cruzeiro

El hincha fue asistido rápidamente por los servicios médicos locales, que intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano . A pesar de la intervención de los profesionales de la salud, no pudieron evitar el fatal desenlace. La noticia corrió como reguero de pólvora entre los seguidores granates, quienes quedaron consternados por la pérdida de uno de los suyos en territorio extranjero.

El contexto en el que sucedió esta tragedia agrega un manto de tristeza al clima festivo que rodeaba el partido. Lanús, que había llegado a Belo Horizonte con varias bajas importantes, se preparaba para enfrentar a un Cruzeiro que estaba en alza. Sin embargo, el fallecimiento de Radigoz cambió el tono de la previa, que se tiñó de luto y dejó a la hinchada granate con el corazón partido.

Este suceso se da en un momento en que los encuentros internacionales entre clubes argentinos y brasileños han estado bajo la lupa, no solo por la pasión que despiertan, sino también por los incidentes que muchas veces ocurren fuera de las canchas. Sin embargo, en este caso, la tragedia no tuvo relación con hechos violentos o disturbios, sino con una fatalidad personal que afectó profundamente a quienes compartían la pasión por el fútbol y, en particular, por el Club Atlético Lanús.

¿Cómo fue el partido entre Lanús y Cruzeiro?

Lanús logró un valioso empate 1-1 frente a Cruzeiro en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro, disputado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, dejó a ambos equipos con posibilidades de definir la serie en Argentina. Aunque Cruzeiro dominó en varios momentos del partido, Lanús supo resistir y consiguió un resultado que le permite seguir soñando con la final. La vuelta se jugará en una semana, donde el Granate buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa.

El segundo tiempo comenzó con un gol de Cruzeiro, marcado por Kaio Jorge a los 50 minutos, quien aprovechó un rebote desde un tiro libre para poner en ventaja al equipo brasileño. Sin embargo, Lanús no se quedó atrás y logró el empate a través de un cabezazo de Ramiro Carrera, quien sorprendió a la defensa rival en un momento clave del partido.