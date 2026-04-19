Tragedia en el rally Sudamericano: murió un espectador en Córdoba

El hecho ocurrió este domingo y a través de las redes sociales circularon las escalofriantes imágenes.

Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano e n la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador y provocó la suspensión total de la competencia. El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero.

Según el informe oficial, el vehículo de competición se despistó en una curva , dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona donde se encontraba el público.

Como consecuencia, tres personas resultaron heridas; una de ellas, de 25 años y oriunda de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

rally choque

Además de la víctima fatal, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos.

Se trata de los paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez. Su Volkswagen Polo se despistó entre los kilómetros 1 y 2 del recorrido.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el evento. En paralelo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima. El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa uno de los principales riesgos.

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Este hecho volvió a poner de manifiesto la necesidad de extremar las medidas de seguridad en los eventos de este tipo donde en algunos casos el público no respeta las indicaciones de la organización.