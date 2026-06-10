Tras el amistoso, un jugador compite con Guido Rodríguez para reemplazar a Balerdi

Luego del partido ante Islandia, Scaloni avisó que se tomará unas horas más para comunicar la decisión.

Luego de la goleada ante Islandia, Lionel Scaloni aseguró que se va a tomar “un día o dos más” para anunciar quién será el reemplazante del defensor Leonardo Balerdi en el Mundial 2026.

En este sentido, el entrenador de la selección argentina afirmó que “la prueba de hoy despejó algunas dudas acerca de qué le podía faltar al equipo. Hay dos opciones y vamos a esperar” .

Con respecto al partido ante Islandia, Scaloni destacó que “era un partido difícil, porque era a una semana del debut en el Mundial y queríamos que los chicos terminaran bien. Por eso hicimos los cambios”: En este sentido, se mostró muy conforme ya que “el equipo dio una muestra de que está bien. Varios jugadores demostraron que están bien y eso es lo que importa”.

En este contexto, Guido Rodríguez picó en punta para meterse en la lista de 26 en lugar del lesionado Balerdi. El volante central del Valencia de España está entrenando por su cuenta y podría volver a ser mundialista, como en Qatar 2022 y las dos Copas América.

guido rodríguez selección

Lo extraño es que ingresaría un volante por un defensor, algo que no deja de llamar la atención, pero tiene su explicación.

Con su buena actuación frente a Islandia, Agustín Giay también se metió en la consideración del técnico y tiene muchas chances de meterse.

El lateral derecho de Palmeiras está en la cabeza del cuerpo técnico para ingresar a la lista.

giay selección

Facundo Medina, clave en el armado de la lista

El zurdo puede jugar tanto de segundo central como de lateral izquierdo, por lo que es alternativa tanto para Nicolás Tagliafico como para Lisandro Martínez. Por su parte, Nicolás Otamendi y Cristian Romero pueden ser los considerados para ser primer central.

En ese contexto, Rodríguez podría servir para engrosar la lista de mediocampistas y Giay la de laterales derechos. Cabe recordar que tanto Leandro Paredes como Gonzalo Montiel y Nahuel Molina llegaron entre algodones.

facundo medina

Qué dijo Scaloni sobre los que están confirmados

“Estamos en un momento importante y estamos bien. Eso no asegura nada, pero garantiza que van a dejar todo”, continuó Scaloni, quien además agregó: “Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que correr también lo son, porque ver a jugadores de esa categoría correr como lo hacen te da la sensación de que el equipo está”.

Además, hizo énfasis en que “la gente se va a sentir identificada con este equipo. Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizarnos que vamos a pelear hasta el último momento”.

Por otra parte se refirió a Nicolás Paz y Leandro Paredes, quienes estaban en duda por su situación física, y llevó tranquilidad: “A Nico Paz lo vimos sólido. Hoy se notó que estaba muy bien, estamos contentos porque hizo un buen partido y nos da otra posibilidad más. A Paredes no hace falta esperarlo, está bien y se va a quedar con nosotros”.

Por último, adelantó: “La gente se va a sentir identificada con este equipo. Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizamos que vamos a pelear hasta el último momento”.

La Selección Argentina hará su debut en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina). El partido, correspondiente al Grupo J, se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.