Tras el fallecimiento de su padre: la emoción de Marcelo Gallardo en el Monumental

Marcelo Gallardo no pudo contener las lágrimas.

¿Qué pasó con el papá de Marcelo Gallardo?

Marcelo Gallardo vive las horas más dolorosas de su vida por la muerte de su padre Máximo, de 70 años, esta madrugada en un sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sus redes sociales, River lanzó un posteo dando a conocer la noticia que entristeció al mundo millonario.

"River Plate lamenta el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y entrenador de nuestro equipo de Leyendas. Acompañamos con afecto a nuestro DT y a toda su familia en este día de profunda tristeza”, escribieron en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una imágen de él posando con la camiseta del club en el Más Monumental.

Según trascendió en los medios de comunicación el velatorio fue el sábado, de 11 a 18 horas, aunque no se dieron precisiones del lugar exacto. Un día triste para el entrenador de River tras la pérdida física de una figura paternal por la que en más de una oportunidad se emocionó al hablar públicamente.

Máximo atravesaba una dura enfermedad de la cual intentaba recuperarse pero sufrió una recaída hasta la confirmación de su muerte esta madrugada. El padre de Marcelo había reaparecido públicamente en su rol de entrenador del equipo de leyendas que tiene el millonario.

Por el motivo de este proceso de recuperación Máximo no pudo asistir al regreso de su hijo al club donde ganó titulos de mucha importancia. Allí Marcelo lo mencionó al borde de las lágrimas: "Le quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo que no está acá, que no puede estar, pero que lo tengo en mi corazón. Así que ya lo vamos a tener acá...".

La opinión de Marcelo Gallardo sobre el presente de River

El DT de River Marcelo Gallardo no le escapó a la autocrítica en la conferencia de prensa posterior al empate 1 a 1 frente a San Lorenzo, en la que remarcó que no están “en una posición buena y eso se nota”.

El entrenador comenzó hablando sobre la gente, que se mostró impaciente en varios pasajes del partido y despidió al equipo con silbidos, sobre la que opinó que respeta que se manifiesten y que el plantel “tiene una exigencia muy marcada”.

El DT “Millonario” demostró que no está conforme con el nivel del equipo desde su llegada, al recalcar que les “cuesta mucho llegar al gol”, además de que no están pudiendo identificarse con un estilo de juego y que los partidos que ganaron, fueron jugando “no del todo bien”, lo que los hizo “perder más puntos de los conseguidos”.

Analizando su presente en la institución, el exitoso director técnico declaró que le encanta estar en su lugar y que disfruta de la exigencia, la cual “es tremenda y la acepté cuando era jugador y cuando empecé como entrenador”.