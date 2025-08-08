Tras el inicio de la cuarta fecha, otro DT dejó su cargo en el Torneo Clausura

Es el segundo entrenador que deja su club luego de la salida de Javier Sanguinetti de Sarmiento de Junín. Ya confirmaron su reemplazante.

Esteban Solari ya no es el DT de Godoy Cruz . La determinación se tomó este viernes al mediodía, el día después a la derrota 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima en el estadio Feliciano Gambarte. Cuatro horas después, el Tomba confirmó a Walter Ribonetto como su sucesor .

Durante la noche anterior, tras el partido ante el Lobo, hubo una reunión entre el DT y la dirigencia, a cargo del presidente Alejandro Chapini. Entonces, el entrenador manifestó su fuerza para seguir. Pero ese escenario, que Solari ya había expuesto en conferencia de prensa, no se sostuvo. Había mucha presión de los hinchas y la desvinculación se resolvió de manera rápida y de común acuerdo.

Se va tras 22 partidos: cinco victorias, doce empates y cinco derrotas. Lo mejor fue que ganó en forma invicta su grupo de la Copa Sudamericana (el jueves el equipo visita a Atlético Mineiro por los octavos de final). Lo peor: la eliminación en Copa Argentina frente a Excursionistas.

image Esteban Solari

Ribonetto asumirá como nuevo director técnico de Godoy Cruz tras la salida de Esteban Solari y firmará hasta diciembre de 2026. Viene de dirigir 30 partidos en el Melgar de Perú. Su última experiencia en el fútbol argentino fue en Talleres de Córdoba. Ribonetto ya conoce el Tomba ya que fue ayudante de Diego Davobe en 2018.

La dirigencia necesitó menos de cuatro horas desde la baja de Solari hasta la confirmación de Riboneto. El nuevo DT del Tomba tendrá un debut complicado: será frente a Atlético Mineiro por los octavos de Copa Sudamericana, el próximo jueves en Belo Horizonte. El conjunto brasileño llega entonado tras eliminar a Flamengo de la Copa de Brasil.

El presente de Godoy Cruz

Tras un movido mercado de pases, donde Godoy Cruz trajo jugadores de renombre como Pol Fernández o Walter Montoya, con el objetivo de ser protagonista a nivel local y competir en la Copa Sudamericana, los resultados y el rendimiento no acompañaron al ahora ex DT Esteban Solari.

image Walter Ribonetto

El rosarino se fue tras caer este jueves frente a Gimnasia por el Clausura, torneo en el que aún no conoce la victoria. El balance positivo fue la gran fase de grupos en Copa Sudamericana en el primer semestre. Ganó la zona y por eso avanzó directamente a octavos.

Pero en el fútbol local la realidad es distinta. Por la zona B del torneo Clausura tiene apenas 3 puntos de 12 posibles producto de tres empates y una caída. En la tabla anual, está en el puesto 23 con 20 unidades, a 7 del último (puesto de descenso) y lejos de las copas, a 11 puntos para ser más precisos.

Además por Copa Argentina ya no compite ya que fue eliminado por Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, en 32avos de final.