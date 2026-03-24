Tras el triunfazo de Club Plottier en Regina, así quedó la tabla de la Liga Federal de básquet

El equipo dirigido por Sergio Bellandi, debutante en la categoría, logró su primera victoria como visitante del torneo.

En la antesala del feriado por el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , Club Plottier dio una muestra de juego y carácter para lograr un nuevo triunfo en la Liga Federal de básquet , el primero fuera de casa. El equipo debutante de la Conferencia Sur se impuso a Atlético Regina por un abultado 99 a 77 que lo dejó con registro 2-2 en la tercera posición detrás de los líderes.

El conjunto dirigido por Sergio Bellandi impuso condiciones casi desde el comienzo. Solo estuvo abajo en el parcial 5-0 que metió Regina en el primer minuto, pero rápidamente lo dio vuelta haciendo hincapié en su defensa y repartiendo el goleo adelante.

Plottier tuvo ráfagas muy buenas, con Ángelo Sasso como jugador más constante desde la base. Defendiendo en primera línea, asistiendo y convirtiendo, el conductor de la visita se transformó en una de las figuras.

En el buen andamiaje colectivo, se sumó Leandro Tapia, habitual goleador del equipo desde la campaña del ascenso del semestre pasado. De su mano, los vestidos de blanco llegaron a sacar 15 de ventaja, ante un Regina que no encontraba respuestas en ninguno de los dos costados.

leandro tapia plottier regina Tapia encarando hacia el aro durante el primer tiempo. Fotos: gentileza Beto Troncozo

Fue entonces que el pibe Francisco Ullúa saltó desde el banco y con 9 puntos puso en carrera otra vez al equipo de Juan Zabala. Al ingresado se sumó Ignacio Claris y así Regina se fue al descanso largo apenas un punto abajo, cuando la había pasado mal.

Pero al regreso de los vestuarios, Joaquín Morandini se salió del libreto. Triples, dobles, simples y una confianza que fue creciendo a tal punto de erigirse como la figura de la cancha con lo realizado en ese tercer parcial.

morandini plottier joaquín El "2" de Plottier celebra una de sus tantas conversiones. Morandini empieza con "M" de "MVP". Fotos: gentileza Beto Troncozo

El Albo nunca encontró el antídoto para contenerlo al goleador, que llegó a 32 puntos y completó su doble-doble con 13 rebotes. Junto a Sasso (24), Tapia (18) y Benjamín Loncón (11) encaminaron la victoria visitante.

El destacado en el local fue Martín Fagotti con 20 puntos y 10 rebotes.

Pérfora, Independiente y Centro Español, los candidatos

Luego de lo que se vio en estas primeras dos semanas de fase regular, teniendo en cuenta el nivel colectivo demostrado, el Verde tiene claras intenciones de quedarse con el "1", pero el Rojo y el Torito prometen dar batalla en la parte alta de la tabla. Ninguno de los tres perdió hasta ahora y los partidos entre sí pintan para ser los más atractivos de la etapa clasificatoria.

Luego de ser campeón del Pre Federal, sorprende el mal arranque de Pacífico. Lo mismo pasa con Regina, por la calidad de su plantel, y el que asoma como revelación es Club Plottier tras las dos victorias consecutivas.

Al igual que el albo, Deportivo Roca obtuvo una sola victoria ante el colista Petrolero, que ha sido superado en sus cuatro partidos hasta ahora.

La acción seguirá este miércoles con Centro Español recibiendo a Petrolero, en El Templo, desde las 21:30.