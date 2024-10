Tras empatar con Racing, Ramón Díaz aseguró que va a ganar en la vuelta: "Nunca perdí en ese estadio"

El partido entre Racing y Corinthians por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana terminó con un empate 2-2 en São Paulo, y dejó mucha tela para cortar. Ramón Díaz, entrenador del equipo brasileño y exdirector técnico de River, dejó claro que no será fácil para la "Academia" asegurarse un lugar en la final. En una conferencia de prensa llena de confianza, el "Pelado" lanzó una advertencia para los de Avellaneda: "En mi vida no he perdido un partido en el estadio de Racing. En ese estadio nunca he perdido. Y no voy a perder ahora tampoco".