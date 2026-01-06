Tras la captura de Maduro, vuelve a jugarse la liga de béisbol en Venezuela

Luego de la operación militar de Estados Unidos, el deporte más popular de aquel país regresa a la actividad oficial.

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) confirmó en las últimas horas la reanudación del torneo luego de la cancelación anunciada el pasado domingo debido a la intervención armada y bombardeos que Estados Unidos efectuó sobre Venezuela durante la jornada del sábado.

El hecho es significativo, ya que el béisbol es el deporte más popular del país en cuestión, similar a lo que implica al fútbol para Argentina. Su regreso a la acción constituye un momento importante que puede ser uno de los indicadores de un paulatino regreso a la normalidad en una Nación acechada por la crisis política y social en la última década.

La captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos fue noticia en todo el mundo y una de las imágenes más fuertes de la historia contemporánea.

maduro pena de muerte La detención del líder chavista ocurrió el sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

El anuncio oficial

El ente regulador de la competencia del país compartió a través de la pagina web y en redes sociales un comunicado en el que “informa a la opinión pública que el próximo miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026”.

Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes tanto para el país como para Latinoamérica, con el operativo por parte de Estados Unidos en la madrugada del sábado para capturar al presidente Maduro y a su esposa, con el objetivo de trasladarlos a la ciudad norteamericana de Nueva York y juzgarlos por “narcoterrorismo”.

En este contexto, el deporte nacional por excelencia en suelo venezolano se vio obligado a frenar la disputa de su liga que atravesaba el Round Robin, la última etapa del certamen previa a la Serie Final.

Sin embargo, poco más de 24 horas después, la Junta Directiva de la LVBP revirtió su decisión y anunció que la competencia seguirá su curso. “Asimismo, la LVBP y los equipos participantes darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición”, continuó el escrito.

Y concluyó: “agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al beisbol profesional venezolano”.

Semanas antes, la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido sacarle a Venezuela la organización de la Serie del Caribe por motivos políticos, trasladándola a la ciudad mexicana de Jalisco.

venezuela béisbol

Calendario de Reanudación – Round Robin LVBP

Miércoles 7 de enero

Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita

Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes

Descansa: Cardenales de Lara.

Jueves 8 de enero

Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita

Caribes de Anzoátegui vs. Cardenales de Lara

Descansa: Navegantes del Magallanes.

Viernes 9 de enero

Cardenales de Lara vs. Bravos de Margarita

Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes

Descansa: Águilas del Zulia.

Sábado 10 de enero (Horarios Estelares)

Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia

Cardenales de Lara vs. Bravos de Margarita

Descansa: Caribes de Anzoátegui.

Domingo 11 de enero (Horarios Estelares)

Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia

Cardenales de Lara vs. Caribes de Anzoátegui

Descansa: Bravos de Margarita.

Lunes 12 de enero

Navegantes del Magallanes vs. Caribes de Anzoátegui

Bravos de Margarita vs. Águilas del Zulia

Descansa: Cardenales de Lara.

Martes 13 de enero

Cardenales de Lara vs. Caribes de Anzoátegui

Bravos de Margarita vs. Águilas del Zulia

Descansa: Navegantes del Magallanes.

Miércoles 14 de enero

Navegantes del Magallanes vs. Caribes de Anzoátegui

Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara

Descansa: Águilas del Zulia.

Jueves 15 de enero