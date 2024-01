Tras la dura derrota del Barcelona: la contundente decisión que tomó Xavi

"Antes de que me hagáis las pertinentes preguntas, quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça . Lo hemos estado hablando con Laporta y con el área deportiva y como culé creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos”, anunció.

“Pensando como hombre de club creo que lo mejor es irme el 30 de junio. Dicho esto, daré lo máximo de mí los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie”, expresó sobre el mal momento que atraviesa el Barcelona.

¿Por qué se va Xavi del Barcelona?

"Esta decisión destensa la situación general. Me siento el máximo responsable, creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno, pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio”, amplió sobre los motivos de su salida.

“Hace días que tengo tomada la decisión y de alguna manera me he liberado. Lo que veo que no libero la situación de los jugadores y de la junta, y no quiero ser una rémora para el club, quiero ser siempre una solución, nunca quiero ser un problema”, reconoció sobre su situación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1751327506953609722&partner=&hide_thread=false ¡SORLOTH LE DA EL TRIUNFO AL VILLARREAL EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO ANTE BARCELONA!



Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ESOnPlMXwm — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2024

En la presente temporada, el equipo blaugrana acumula 13 victorias, 5 empates y 3 derrotas en 21 partidos disputados. Desde su llegada como entrenador en noviembre de 2021, acumuló dos títulos: la Supercopa de España 2023 y La Liga 2022/2023.

En cuanto a su futuro, luego de abandonar al club de sus amores, admitió que no tiene nada definido. "No sé qué me depara el futuro porque este cargo me hace estar menos con la familia, ellos lo sufren y no puedo ser tan egoísta toda mi carrera. Estaré en casa un tiempo y a descansar, que me hace falta estar con mis hijos".

¿Quién puede ser el próximo entrenador del Barcelona?

Con la salida de Xavi decidida, un año antes de la finalización de su contrato, hay un nombre que suena desde que se puso en duda el puesto del ex jugador del club. En este caso, se trataría también de un conocido de la casa: el mexicano Rafael Márquez, que actualmente dirige en el equipo filial del club.

Thiago Motta apareció como otra de las posibilidades, mientras que por otro lado un codiciado entrenador anunció también que dejará su trabajo: Jurgen Klopp. Aunque el alemán señaló que intentará tomarse un año sabático e incluso puso en duda volver a dirigir, Joan Laporta podría intentar convencerlo.