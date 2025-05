Tras la goleada de River, Marcelo Gallardo le pegó a los periodistas que lo habían criticado

El equipo de Marcelo Gallardo sigue en plena levantada tras haber ganado el Superclásico, y el DT no se olvidó de las críticas recibidas.

Gallardo 1.jpg Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo habló tras la goleada de River frente a Vélez

Gallardo no esquivó el análisis táctico y valoró el rendimiento colectivo: "Me gustó mucho lo que hicimos en el primer tiempo, creo que fue una continuidad de lo que veníamos mostrando en los partidos anteriores. Nos acrecienta como equipo". Luego, con su característico enfoque realista, agregó: "Después creo que en el segundo no nos acomodamos en el partido, Vélez nos presionó más y con algunas imprecisiones nos comprometimos. Lo hecho en el primer tiempo justificó la victoria de hoy".