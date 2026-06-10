Tras los pasos del Pulpo Paul: quién es Paco, el exótico animal que podría ser el chamán de la Copa del Mundo

En las últimas horas apareció algo similar a la participación del pulpo en las predicciones del 2010 que fueron contundentes y se convirtieron en un talismán de aquel certamen: hace algunos días apareció la figura de Paco , un ajolote que promete ser el chamán de la cita ecuménica que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

Es un ajolote, llamado científicamente como Ambystoma mexicanum . "Es un tipo de salamandra que no experimenta metamorfosis. Las salamandras son anfibios que, al igual que las ranas y los tritones, comienzan viviendo en el agua", dice en su página web el Museo de Historia Natural.

Alojote Paco

A su vez, suma: "Las salamandras suelen pasar por un proceso llamado metamorfosis para convertirse en adultas, como un renacuajo que se transforma en rana. A partir de entonces, viven principalmente en tierra. Durante la metamorfosis, las salamandras suelen cambiar de diversas maneras para adaptarse a su nuevo hábitat. Por ejemplo, reemplazan sus branquias acuáticas por pulmones aéreos y desarrollan párpados en lugar de ojos".

Qué resultados anticipó

El alojote ya predijo los primeros resultados. En una dinámica similar al Pulpo Paul: adentro de una pecera junto a dos banderas en la cual el animal se dirige hacia la que sería ganadora del duelo. En las últimas horas lanzó su predicción para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En ese contexto, el animal que se coloca como un nuevo oráculo nadó hacia la bandera de México, por lo que se colocaría como la principal candidata a ganar el primer partido inaugural (jueves 11 de junio a partir de las 14.30), en el que las selecciones volverán a verse las caras en esta condición después de 2010.

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Ceremonias inaugurales del Mundial 2026: día, horario y lugar

México

Jueves 11 de junio

Ceremonia inaugural: 14.30 (hora argentina)

Partido: México vs. Sudáfrica, a las 16

Sede: Estadio Azteca

Canadá

Viernes 12 de junio

Ceremonia inaugural: 14.30

Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, a las 16

Sede: BMO Field

Estados Unidos

Viernes 12 de junio

Ceremonia inaugural: 20.30

Partido: Estados Unidos vs. Paraguay, a las 22

Sede: SoFi Stadium.

El método de un medio español que predijo al campeón de la Copa del Mundo: quién es el candidato

En España lanzaron un nuevo método de predicción que postuló a una importante Selección como la candidata para ganar la Copa del Mundo, que tendrá lugar desde este jueves 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. El resultado final no se condice con el expuesto por el matemático alemán Joachim Klement que acertó en los últimos tres certámenes ecuménicos, sino que nombró a una Selección que suele aparecer en la opinión pública cuando se habla de candidatos.

Según se conoció, el método presentado por el diario Marca está basado en el método Elo, un método matemático guiado en el cálculo estadístico. Puntúa en función de sus resultados recientes y ajusta las probabilidades de cada equipo instantes después de cada uno de los partidos oficiales que dispute, teniendo en cuenta también la dificultad del rival. "Se irá actualizando cada día, permitiendo seguir no solo lo que sucede sobre el césped, sino también cómo cambian las expectativas de éxito de cada una de las selecciones participantes", dijeron desde el medio.

Yamal Messi Mbapppé Porrtada

Quién será el campeón

Según se supo, el diario Marca dio a conocer quién será el ganador del certamen. El estudio contempla que España es el mayor candidato al título con un 29,8% de probabilidades de campeonar, superando a la Selección argentina (17,3%), Francia (9,8%) y Brasil (7,4%), según el informe.

Más atrás, aparecen Portugal (3,4%), Colombia (3,2%), y Ecuador (2,8%), como también Alemania, Países Bajos, Turquía y Suiza que no alcanzan el 3%.