Tras ser borrado en Boca, Carlos Palacios se defendió y apuntó contra dos periodistas

El delantero explicó con detalles cómo fue su semana luego del encuentro ante Unión. “El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, y el lunes me presenté en horario como siempre, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”, explicó, dejando en claro que su baja tuvo fundamentos médicos y no disciplinarios.

Lejos de esquivar la crítica, Palacios apuntó directamente contra quienes difundieron la información y nombró a Martín Arévalo y Marcelo Palacios.

“Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias”, escribió el chileno y fue más allá al incluir también a la prensa de su país: “En mi propio país los periodistas se viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?”.

Palacios 2 Carlos Palacios

El futbolista chileno se enojó con los medios

Además de rechazar la versión de que no se presentó en condiciones al entrenamiento, aclaró: “Nunca he llegado en mal estado a entrenar. ¡Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club!”.

El delantero también se mostró autocrítico respecto a su rendimiento reciente y envió un mensaje directo a los hinchas de Boca: “¿Qué me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí. Soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más”.

En el cierre de su descargo, justificó su decisión de romper el silencio: “No quería entrar en esta polémica ni explicar o aclarar las cosas porque creo que todas son sin fundamentos, pero ya es muchísimo lo que se habla, se malinterpreta y se dice a base de MENTIRAS”.