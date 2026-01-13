Trepó un par de lugares y duerme en el desierto: así está Santiago Rostan en el rally Dakar

Se cumplió la novena etapa y el neuquino avanzó algunos puestos en la categoría Rally2 entre las motos.

El tramo número 9 del rally Dakar implicó el primer día en la segunda maratón para los pilotos en Arabia Saudita. Esto implica que tanto el neuquino Santiago Rostan como el resto de los competidores en las diferentes categorías, tienen que hacer noche en el desierto, sin asistencia de sus equipos.

Esta situación se dio en la primera semana de la carrera más difícil del mundo, donde se disputó la primera maratón, que obliga a estar dos días seguidos sin la posibilidad de ser asistidos. Esta reglamentación hace todavía más compleja una competencia que ya de por sí es hostil por las características geográficas del lugar.

En este contexto, Rostan subió cuatro lugares y están 25 sobre 89 participantes de la R2. "Ahora si… se viene o tra noche dura y fría en el desierto. Por suerte llegamos bien y más firme que nunca", publicó en sus redes sociales el neuquino, que sigue con en sueño intacto de entrar entre los primeros 20.

En cuanto a la general de las motos, el representante de la región se encuentra en el puesto 36

En las horas previas a esta etapa recién finalizada, Santiago había compartido un video de la primera maratón, donde muestra cómo tanto él como sus colegas duermen, literalmente, en el medio del desierto con carpas que tienen que armarse ellos mismos.

Embed

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Dakar

También entre las motos, el argentino (Red Bull KTM) tuvo una floja actuación en la etapa 9 del Dakar, en la cual terminó en la novena posición y perdió el liderazgo en la clasificación general.

El salteño que va en busca de su primer título en la categoría, registró un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 32 segundos en los 418 kilómetros cronometrados correspondientes a la primera mitad de esta etapa maratón, que concluirá este miércoles.

La primera posición en la etapa quedó en manos del español Tosha Schareina (Honda), quien le sacó 3 horas, 45 minutos y 42 segundos para aventajar a Benavides por casi 12 minutos.

El liderazgo en la clasificación general quedó en manos del australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien terminó segundo en la etapa, mientras que en el segundo puesto ahora aparece el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a seis minutos y 24 segundos.

Benavides, por su parte, perdió bastante terreno y cayó al tercer lugar de la general, aunque está a solo siete minutos y cinco segundos de Sanders, por lo que se mantiene metido de lleno en la lucha por el título.

El argentino de 30 años va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, logro que obtuvo su hermano Kevin en la categoría de motos en 2020 y 2023.