Tres expulsiones y escándalo: así se vivió el duelo entre Chicago y Quilmes

Las semifinales se disputarán entre el 23 y el 30 de noviembre, con la final a partido único en sede neutral. Los cruces se conocerán una vez que se completen los partidos que faltan este domingo.

La agenda del domingo en el Nacional B

17:00: Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza (ida: 1-3).

18:50: San Martín de San Juan vs. All Boys (ida: 1-0).

21:10: San Martín de Tucumán vs. San Telmo (ida: 2-1).

Nueva Chicago: de polémica en polémica durante el Reducido

Nueva Chicago igualó de forma agónica ante Racing de Córdoba y avanzó a la siguiente instancia del reducido en la Primera Nacional, sin embargo, el momento insólito lo protagonizó la mascota del equipo de Mataderos, que vio la tarjeta roja por insultar al arquero rival.

El episodio lo protagonizaron Joaquín Mattalia, arquero de la "Academia" de Córdoba y "Tito", quien porta el traje de toro y es la mascota de Chicago.

La situación elevó la temperatura cuando el arquero le lanzó algunas palabras a la mascota, quien respondió levantándose la máscara para encarar al arquero. Ante esta particular escena, Luis Lobo Medina, árbitro del partido, decidió intervenir y, expulsó a "Tito".

La mascota se retiró con señales hacia el público y con gesto de enfado ante la determinación que tomó el colegiado en Mataderos. A pesar de la situación, los hinchas de Nueva Chicago continuaron alentando y el ambiente en las tribunas siguió siendo el mismo, sin ningún tipo de violencia hacía el arquero visitante.

Horas más tarde, “El Torito”, rompió el silencio y aclaró los motivos por los cuales fue expulsado en el 1-1 entre Nueva Chicago y Racing de Córdoba por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El Torito de Mataderos, Fabian Lico, tuvo un fuerte cruce con el arquero titular de Racing de Córdoba, Joaquín Mattalia, por un mal “gesto” que lo “botoneó” con el árbitro principal, Luis Lobo Medina.

“Cuando nosotros empatamos (Chicago) se me ocurrió irle a decir algo porque el chabón me estuvo sobrando todo el partido. Me señaló (Mattalia) y me mandó al frente”, reveló Fabian Lico, el emblemático Torito de Nueva Chicago.