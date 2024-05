Turismo Carretera: Manu Urcera habló sobre su nuevo auto

Embed Final P5 #TCenConcepción sumamos buenos puntos y seguimos prendidos arriba. Felicitaciones a todo el equipo por el debut del Mustang. pic.twitter.com/xVLHNzwSty — MANU URCERA (@manurcera) May 26, 2024

Más pilotos que cambiaron de auto en el Turismo Carretera

Otro de los que cambió de auto y mostró un móvil renovado fue Facundo Ardusso. "Muy lindo el auto. En el primer entrenamiento ajustamos carburación. En pista es la primera vez y hay mecánicos que nunca habían tenido contacto con el auto en una carrera de TC. En el segundo ya pude dar tres o cuatro vueltas rápidas. No fue malo el nivel, obviamente hay cuestiones por mejorar pero es un buen arranque. A mi me cuesta siempre cambiarme de equipo y adaptarme rápido. Necesito tiempo de adaptación, me tengo que sentir bien con el volante, el tablero y demás. Son detalles que hacen a la comodidad del piloto", declaró Ardusso, que ahora maneja un Chevrolet Camaro a cargo del RUS Med Team.

Nicolás Bonelli, por su parte, pasó de Ford a Chevrolet y contó su experiencia al subirse al auto que dejó Ardusso: "me pareció mejor. En las curvas rápidos lo noto no tan nervioso como el Ford. Depende de cómo funcione cada auto. Nos está faltando trabajar en el Chevrolet, me falta adaptarme a mi, no es fácil cambiar de marca y motor, porque la potencia es diferente".

Por su parte, el nuevo líder del campeonato, Julián Santero, avisó que estrenará su Mustang de nueva generación en Posadas, por la octava fecha.

Mientras tanto, la próxima carrera será en Rafaela, por el séptimo capítulo, 15 y 16 de junio.