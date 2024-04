Turismo Carretera en Toay: Manu Urcera con preocupación para el domingo y Ciantini el más veloz

El rionegrino no tuvo un grato sábado en La Pampa y tendrá una final difícil este domingo para mantener la punta del campeonato.

El Turismo Carretera ya está en marcha y Diego Ciantini voló en Toay, quedándose con la clasificación en la tarde del sábado. El rionegrino Manu Urcera , ganador de la fecha 3 en Centenario , no tuvo una buena tarde y cayó a la posición 38 . Los neuquinos Benvenuti y de la Iglesia anduvieron mucho mejor.

La cuarta fecha del TC no le está sentando bien Manuel Urcera que tuvo una tarde complicada y no pudo repetir la buena actuación de la fecha pasada, allí había quedado sexto en la prueba cronometrada para luego quedarse con la victoria en tierras neuquinas. En Toay, las cosas no funcionaron y se quedó muy lejos de los primeros puestos, ubicándose 38 con su Ford. Marcó un tiempo de 01:15.145 en cinco salidas.