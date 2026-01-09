Un arquero que jugó Federal A sufrió un paro cardíaco en el entrenamiento

El mundo del fútbol se vio sacudido este jueves al conocerse que un arquero profesional que milita en un importante club del interior como lo es Deportivo Madryn , sufrió un paro cardíaco. El guardameta, que supo jugar Federal A para Germinal de Rawson, se encuentra hospitalizado y estable.

Mauricio Nievas se descompensó durante un entrenamiento del club chubutense, tras lo cual fue asistido de inmediato y trasladado a un centro de salud donde permanece internado.

El tenso momento ocurrió en la mañana del jueves en el predio del club del sur argentino y, según confirmaron fuentes médicas de la entidad, el futbolista de 27 años se desplomó durante la práctica.

El cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo.

Momentos después, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

Según informó el médico del club, el jugador recobró la conciencia. Desde la institución aurinegra, destacaron la utilización del desfibrilador para evitar la muerte del futbolista.

Deportivo Madryn se encuentra realizando la pretemporada con vistas al próximo torneo de la Primera Nacional, del cual fue animador el certamen pasado, llegando a dos finales y quedando en la puerta del ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElAscensox3/status/2009596014223618491&partner=&hide_thread=false SITUACIÓN DEL ARQUERO MAURICIO NIEVAS



Deportivo Madryn:



En la práctica matutina de ayer, MAURICIO NIEVAS sufrió un PARO CARDIORRESPIRATORIO. Gracias a la RÁPIDA INTERVENCIÓN MÉDICA y al uso inmediato del DESFIBRILADOR (DEA) en el predio, el jugador RETOMÓ LA… pic.twitter.com/mNIZeXtsf5 — El Ascenso x3 (@ElAscensox3) January 9, 2026

“Como club, protegimos la situación hasta que él esté bien. Por suerte el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así. Mauricio (Nievas) empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones. Hay que tomar conciencia real de como actuar en este tipo de casos, porque a mí me pasó que me asusté y me paralicé. Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila”, declaró Cristian Diaz, DT de Deportivo Madryn, en DSports.

El arquero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.

Su contacto con la región

Jugando para Germinal de Rawson, Nievas pasó por las canchas de Cipolletti y Deportivo Rincón disputando la fase de grupos del Federal A 2025. Sin embargo, solo estuvo en el banco y no llegó a enfrentarlos durante la fase de grupos del certamen del año pasado. El titular en los encuentros frente al albinegro y el León fue Samuel Velázquez.