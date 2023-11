Un campeón de América podría regresar a River

Lucas Alario , recordado delantero que integró el plantel que conquistó la Copa Libertadores 2015 bajo la conducción de Marcelo Gallardo , está cada vez más cerca de regresar. El interés no es una novedad, desde el club de Núñez intentaron repatriarlo en otras ocasiones, pero el jugador optó por continuar en Europa .

Tras su salida de la Banda, el flaco recaló en el Bayern Leverkusen. River lo vendió por la suculenta cifra de 19 millones de euros y allí jugó durante cinco temporadas. En julio de 2022, el equipo alemán lo vendió a su rival, el Eintracht Frankfurt, por 6 millones de la misma moneda. Desde ese momento, su valor no dejó de caer. Actualmente, su pase cotiza en 2 millones y medio de euros según Transfermarkt.

El presente del ex River en Europa

En esta ocasión, el delantero no viene sumando minutos en Alemania y no vería con malos ojos pegar la vuelta. El último partido del santafesino como titular fue el 8 de octubre del 2022, cuando el Frankfurt visitó al VfL Bochum. Mientras que incluso no suma minutos ni siquiera ingresando como suplente desde el 15 de abril del 2023.

Más allá de la negociación, el ex River aún está recuperándose de una intervención quirúrgica en su rodilla derecha, motivo que lo mantiene alejado de las canchas. "Ojalá haya un segundo episodio", declaró recientemente, aunque primero deberá ponerse a punto ya que el Millonario cuenta con dos figuras como Miguel Borja, Salomón Rondón y Facundo Colidio en ese puesto.