Un conocido periodista destruyó a Cavani por su presente en Boca

El presente del delantero uruguayo está lejos de ser el ideal, tras venir de errar un penal con Boca, ahora se lesionó, y no jugará el Superclásico.

El presente de Edinson Cavani en Boca está marcado por más sombras que luces, y su situación no pasa desapercibida ni dentro del vestuario ni en los medios. En la antesala del Superclásico frente a River, el delantero uruguayo no solo quedó descartado por lesión, sino que su nombre volvió a estar en el centro de la polémica por declaraciones que agitan aún más el clima caliente previo al partido más importante del fútbol argentino.

El periodista Gabriel Anello, en su programa en Radio Mitre, fue tajante al evaluar su rendimiento desde su llegada al Xeneize. “Cavani hace un tiempo atrás no jugaba en los partidos de visitante, Cavanino es desequilibrante”, ironizó, poniendo en duda su peso dentro del equipo. Pero el comentario más filoso vino al vincularlo con una de las grandes novelas del último mercado de pases: “Cavani podría llegar a ser uno de los responsables por los cuales Paredes no llegó a Boca”, lanzó Anello, recordando la versión que aseguraba que a Leandro Paredes no le agradó que Cavani fuera considerado la gran referencia del plantel, a pesar de tener una década más que él y encontrarse en un presente futbolístico muy distinto.