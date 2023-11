Un crack de La Scaloneta habló de su futuro: ¿jugará en Boca o en River?

Sin embargo, más allá de su éxito en el extranjero, Thiago Almada no olvida sus raíces y mantiene un profundo cariño por su club de origen, Vélez Sarsfield. En una entrevista con ESPN, Almada aclaró: "Mi prioridad siempre va a ser Vélez", dejando en claro su amor por la institución de Liniers.

Thiago Almada reveló si jugaría en Boca o River

No obstante, cuando se le consultó sobre su preferencia entre Boca Juniors y River Plate, Thiago Almada tomó una decisión que podría resonar fuerte en el mundo del fútbol argentino. "Tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo es Juan Román Riquelme, así que creo que elegiría Boca", afirmó el joven talento.

Scaloneta Boca 2.jpg Thiago Almada reveló que prefiere a Boca antes de River

Esta declaración no pasa desapercibida, ya que Almada ha sido objeto de interés por parte de Boca en el pasado, con Riquelme mostrando un genuino deseo de contar con él en el equipo. En una entrevista de hace unos meses, Thiago Almada había revelado: "Siempre he hablado con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya (a Boca), pero no... Eso fue cuando estaba viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita".