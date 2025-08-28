Un ex Boca que salió campeón en el Mundial de Clubes se mudó a un grande de Alemania para jugar la Champions

Se trata de un jugador surgido en el xeneize y que tuvo rodaje en un club histórico de la Premier League con el que salió campeón.

El fútbol europeo sigue poniendo los ojos en los jóvenes jugadores argentinos para que sean opciones en sus equipos y cada vez hay más clubes que tienen en sus filas por lo menos un argentino. Uno de los ejemplos claros es el Real Madrid que contrató a Franco Mastantuono rompiendo un período de más de 13 años sin comprar futbolistas de nuestro territorio.

Desde Alemania también pusieron las miradas en el talento nacional. El Bayer Leverkusen, por ejemplo, contrató a Equi Fernández que surgió en Boca pero transitaba su carrera en el fútbol de Qatar mientras que otro grande de dicho país cerró la llegada de otro surgido en el club.

Aaron Anselmino fue presentado en el Borussia Dortmund luego de su paso fugaz por el Chelsea de Inglaterra con el que consiguió levantar el Mundial de Clubes a mediados del corriente año. Según se conoció el defensor oriundo de La Pampa firmó con el club un préstamo hasta el 30 de junio de 2026 para tener mayor rodaje al rol que tenía en el equipo inglés.

En las próximas horas Anselmino viajará a Alemania para empezar a entrenar con sus nuevos compañeros y empezar a entender la filosofía de juego del entrenador Nuri Sahin.

"Debido a las lesiones de Emre Can, Nico Schlotterbeck y Niklas Süle, nos vimos obligados a hacer ajustes en la defensa central. Aaron Anselmino ya ha adquirido experiencia en la primera división de su país y tiene un gran potencial. No fue casualidad que el Chelsea FC le firmara un contrato a muy largo plazo el verano pasado", confesó Lars Ricken, director ejecutivo del Borussia Dortmund.

Sumado a esto, el director deportivo Sebastian Kehl esbozó: "Hemos seguido a Aaron desde su etapa en Boca Juniors. Es una excelente solución en nuestra situación actual. Un jugador talentoso que ha demostrado su calidad desde muy joven en estadios muy emotivos. Lo integraremos rápidamente porque lo necesitamos de inmediato y estamos deseando ver a Aaron con la camiseta negra y amarilla esta temporada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BVB/status/1960622239671288007&partner=&hide_thread=false Borussia Dortmund hat in Aaron Anselmino einen argentinischen U20-Nationalspieler vom FC Chelsea ausgeliehen. Die Leihe des 20-Jährigen ist befristet bis zum 30. Juni 2026.



Alle Infos: https://t.co/LCrHhw7vRh pic.twitter.com/e11qWvUEbE — Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2025

Champions League: a qué hora es el sorteo y lo que tenés que saber

Desde el 8 de julio pasado, comenzaron las fases previas de la edición 71 de la Champions League, que finalizaron esta semana. Con los 36 equipos de la etapa principal definidos, este jueves se realizará el sorteo de los partidos que disputará cada club para buscar los playoffs.

El formato actual se estrenó la temporada pasada y tiene a todos los participantes en una misma zona de 36, donde se clasificarán por tabla general, pero jugando a penas ocho encuentros cada uno contra diferentes rivales.

El sorteo de este jueves se realizará en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia, desde las 13 de Argentina.

La transmisión estará a cargo de Fox Sports para los servicios de cable y la aplicación Disney Premium.

champions bombos

El criterio y el formato

Los 36 equipos se dividieron en cuatro bombos en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón de la Champions League el cabeza de serie del Bombo 1 (PSG).

Comenzando por el Bombo 1, se sacará una bola física antes de que el software automatizado —ya utilizado el año pasado— seleccione ocho rivales para ellos, teniendo en cuenta los siguientes principios:

Dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionados por el software.

No se enfrentarán equipos de la misma federación.

No habrá más de dos oponentes de la misma federación.

Se repetirá el mismo procedimiento con el resto de equipos hasta que se hayan sorteado todos los emparejamientos.

El calendario de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se comunicará a más tardar el sábado 30 de agosto.