Un ex Boca se candidateó con Gago para volver: "Tengo el numero de teléfono"

En las últimas horas, un ex Boca anunció su salida de la MLS y se candidateó para volver al Xeneize en este mercado de pases.

Luciano Acosta, el talentoso mediocampista ofensivo que recientemente anunció su salida del FC Cincinnati de la MLS, dejó claras sus intenciones de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente: Boca Juniors. "Obviamente, siempre es un sueño jugar en Boca . Me fui muy de chico", confesó en una entrevista con ESPN. A sus 30 años, el exjugador de DC United y Atlas de México no oculta su anhelo de volver a pisar el césped de la Bombonera, llevando consigo la experiencia y madurez que adquirió en su paso por el fútbol estadounidense.

Acosta, quien fue elegido MVP de la MLS en 2023, sorprendió a sus seguidores y a los hinchas de Boca cuando, tras la eliminación de Cincinnati ante New York City en los playoffs, expresó su decisión de no renovar con el club de Ohio. "Cumplí un ciclo y quiero buscar otro aire, ver qué podemos resolver", afirmó, dejando abierta la puerta a su retorno al fútbol argentino y, especialmente, al Xeneize. “Es una espina que tengo ahí, y ojalá algún día pueda pasar; si no, seguiré alentando como un fanático más", comentó con nostalgia.