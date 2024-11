Un ex candidato a presidente de Boca "desnudó" a Riquelme tras su fracaso: "Menos soberbia por favor"

El presente de Boca no condice con el deseo de muchos hinchas . El rendimiento deportivo no deja dormir a parte de los millones de simpatizantes que tiene por el mundo la institución y haber quedado eliminado de la Copa Argentina contra Vélez en semifinales, el sufrimiento para saber si clasificará por tabla anual a la Copa Libertadores el próximo año y el cierre del 2024 sin títulos.

Todo eso -y más- engloban un presente crítico para el balance deportivo del xeneize, del cual uno de los referentes a los que tuvo que enfrentar el presidente del club Juan Román Riquelme se hizo eco. Luego de las polémicas declaraciones que hizo tras la derrota y eliminación contra el Fortín, el ex candidato Andrés Ibarra, que fue acompañado por el ex presidente Mauricio Macri, fue crítico a través de X (ex Twitter).