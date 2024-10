Un ex crack de Boca defenestró a Marcos Rojo: "Lo noto lento"

El defensor central no atraviesa su mejor momento futbolístico, y así lo hizo saber una vieja gloria del xeneize

Boca no pasa por su mejor momento, ya que la dura derrota del fin de semana contra Tigre en el debut de Fernando Gago acrecentó los malos resultados en el torneo doméstico y el mal funcionamiento del equipo no cambió. Y en ese contexto, el que sigue bajo la lupa es Marcos Rojo, quien no tuvo un buen partido nuevamente.