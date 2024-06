Una ex estrella de Boca explotó contra Marcos Rojo tras su nota

Boca Juniors no pasa por su mejor momento, ya que la dura derrota del fin de semana contra Platense acrecentó los malos resultados en el torneo doméstico y el mal funcionamiento del equipo de los últimos juegos, más allá de que también puso bajo la lupa a Marcos Rojo, el capitán Xeneize, quien fue expulsado en el primer tiempo.

Y es por ese motivo que no solo queda todo adentro de Brandsen 805, sino que también algunas cuestiones quedan por fuera y pueden opinar muchas personas, como en este caso, donde Alberto el Beto Márcico habló de la actualidad del club, y fue durísimo con Rojo.

image.png El ídolo de Boca que habló sobre Rojo

El Beto Márcico habló de Boca y le pegó a Rojo

Es sabido en el mundo futbolístico que Alberto Márcico no tiene pelos en la lengua cuando se trata de expresar sus opiniones, sea quien sea que este enfrente, y eso fue lo que pasó ahora. El Beto apuntó no sólo al presente del equipo de Diego Martínez, sino también a los dichos de Marcos Rojo.

El ex enganche Xeneize brindó una entrevista en Radio Mitre, donde en primer lugar, arrancó hablando del nivel y del juego del equipo: “Boca juega mal de visitante, eso le pasó con Battaglia y con Ibarra. En la Bombonera es otro equipo. Es un fracaso que Boca no clasifique primero en el grupo de la Sudamericana. Igual tiene chances de ganarla todavía. Yo dejo de costado la Copa y me quedo con los dos campeonatos argentinos”.

image.png

Pero las palabras más duras vinieron contra el capitán del equipo, Marcos Rojo: “Las cosas que hace Marcos Rojo no son normales. Con ser subcampeón del mundo no te alcanza. Estás en Boca y tenés que demostrar esa experiencia. A Boca le falta inteligencia y también conducta”.

“Marcos Rojo no es Passarella, cada vez que jugó sobrando lo echaron. Esto es Boca, de 200 partidos tenés que jugar por lo menos 160”, opinó acerca de las actuaciones del ex defensor de la Selección Argentina con quien llegó a la final del Mundial de Brasil 2014.

Las expulsiones de Marcos Rojo en Boca

image.png

Recordemos que el defensor central disputó un total de 85 partidos con la camiseta de Boca, en los cuales fue expulsado en 4 ocasiones, tres veces por doble amarilla y una por roja directa. Una de las más recordadas y que más molestó fue en el partido de vuelta de la semifinal la Copa Libertadores 2023 contra Palmeiras, lo que le impidió estar en la final.