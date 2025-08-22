Un ex piloto de carrera acusado de estafar con una colecta reapareció públicamente y confesó una dura enfermedad

El ex deportista reapareció públicamente en sus redes sociales para contar la enfermedad que atraviesa. Qué había sucedido.

Martín Ponte , expiloto del Turismo Carretera involucrado en una estafa a través de una colecta solidaria para ayudar a un niño con cáncer , reapareció públicamente este jueves en su cuenta oficial en Instagram que no tenía actividad en el feed desde el 21 de diciembre del 2024. Con un video sin producción y hecho casero, quien oficio de periodista realizó una fuerte confesión en un video que duró poco más de un minuto y medio.

"Quiero contarles con este video que tengo una adicción . Soy adicto al juego , se llama ludopatía y es adicto a las apuestas deportivas", confesó en el inicio del video y detalló: "Hace siete meses estoy en tratamiento en un centro de rehabilitación que se llama el Arte de volver, en Chajarí, Entre Rios. Estoy en pleno proceso de tratamiento, me falta muchísimo camino por delante todavía para tener el alta pero estoy en pleno tomar conciencia de la enfermedad".

Luego sumó: "Se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas ni verdades pero no voy a entrar en detalles ahora hasta que la justicia haga su parte, eso lo vamos a dejar para más adelante". A su vez se mostró arrepentido por lo hecho: "Les quiero decir que me da muchísima vergüenza y que les quiero pedir disculpas a todas las personas que se vieron afectadas por todo lo que hice, a todas las personas que me querían, estimaban, me tenían afecto y les fallé".

Ponte

Para cerrar dijo: "La idea del video es contarles qué es de mi vida y pedirles disculpas. Es largo y durísimo, es una adicción como cualquier otra, pero estoy en pleno proceso de salir adelante para dejar atrás todo lo feo que he vivido".

Qué fue lo que pasó

La familia de un pequeño de 7 años, que debía ser sometido a un tratamiento por leucemia en el hospital Garrahan, denunció haber sido víctima de una estafa por parte del expiloto. El caso que surgió en Comodoro Rivadavia escaló de tal forma en las redes que llegó hasta los mismos oídos de Franco Colapinto, quien se involucró en la movida solidaria. Además, un exconcejal de Neuquén sacó a relucir pruebas en contra del sospechoso.

El sindicado por la familia de Nicanor, que es oriunda de la ciudad de Comodoro Rivadavia, es el ex corredor entrerriano Martín Ponte, quien habría utilizado la causa para recaudar dinero de manera fraudulenta.

nicanor martin ponte estafa

Eliana Insarrualde, mamá del nene que lucha contra el cáncer, realizó la denuncia por las redes sociales, luego de que los datos bancarios proporcionados por Ponte en la movida solidaria no correspondían a la cuenta destinada al tratamiento del pequeño, sino a una cuenta personal.

"Lo que hizo fue publicar un flyer de mi hijo, pero borrando los datos bancarios. Y luego, hizo un segundo posteo con la información de las cuentas cambiada, pero usando mi nombre y el alias original TodosPorNicanor", denunció la mujer en declaraciones a Comodoro 24 a inicios del 2025.

Indignación en el ambiente

La situación no solo generó malestar en esa ciudad de la provincia de Chubut, sino también en el ambiente automovilístico, donde el propio Ponte se encargó de mandar mensajes a distintos pilotos pidiendo ayuda para el nene que debía ser tratado en el hospital Garrahan.

El expiloto de TC y ex concejal en Neuquén, Camilo Echevarria, contó en X que "acabo de comunicarme con la mamá de Nicanor, no le llegó la $. @MartinPonte85 donde estás que no respondes?? Pedir $ para un nene que tiene una enfermedad y quedársela, no se puede ser tan miserable..... dejo video de captura de pantalla".

martin ponte

En la publicación se puede escuchar a Ponte invitarlo a "romper el chanchito" y pedirle una colaboración para Nicanor e incluso le advierte que "muchas personas hacen esto para hacer un mal, por lo que si llegas a desconfiar te paso el mío (en relación a los datos de la cuenta bancaria) y con eso te quedas tranquilo".

El posteo de Camilo Echevarría tuvo distintas reacciones, y hasta el piloto de Fórmula Uno, Franco Colapinto, respondió el mensaje. "Te juro que no puedo creer como se puede ser así de malo", sostuvo en relación con la presunta actitud de Martín Ponte.