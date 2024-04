Deportes La Mañana árbitro Un famoso árbitro de Primera contó cómo fue la pelea con un verdulero por "un penal"

El árbitro contó los problemas que a veces tiene en su día a día por culpa de su trabajo en el mundo del fútbol.







Sin lugar a dudas uno de los trabajos más cuestionados en la Argentina es el de árbitro, la pasión por el fútbol hace que todo el mundo opine sobre el tema y en muchas ocasiones no de la mejor manera. Tanto es así, que en una entrevista con Juan Pablo Varsky, Fernando Rapallini, uno de los árbitros más experimentados del fútbol argentino en la actualidad, contó los problemas que le trae tomar alguna decisión equivocada en un partido.

Rapallini 1.jpg Fernando Rapallini “Es increíble la importancia que se le da a tu decisión, a mi comentario, yo a veces no sé y lo confieso, hay cuatro repeticiones y no me pongo de acuerdo y yo sé que me pagan para decir si fue penal, no, me pagan para decir mira no sé, en esta repetición lo tengo, en esta no, después está la instancia del VAR o sea”, arrancó el tema Juan Pablo Varsky.

Qué dijo Fernando Rapallini sobre los comentaristas “Vos tenés una honestidad intelectual enorme entonces lo hacés, hay tipos y ni siquiera hablo de los mercenarios que responden a intereses políticos, deportivos económicos, me refiero a los tipos que sentencian porque si fue penal o no fue penal, no importa, entonces X dice en una repetición sin saber el reglamento, sin conocer, sin nada, esto fue penal y yo no lo cobré, a mí no me interesa porque al final es una opinión y yo le respeto esa opinión y por otro lado también es mi opinión por qué no fue penal”, respondió Rapallini.